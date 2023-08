Ennesima tragedia in mare, Assomare Italia lancia la petizione: "Obbligo di patente nautica per tutte le imbarcazioni"

Obbligo di patente nautica per la conduzione di tutte le imbarcazioni: lo propone, lanciando una petizione, Assomare Italia aderente alla Fenailp Turismo, nella persona del suo presidente, Davide Michele Di Stefano, all’indomani dell’ennesima tragedia in mare che ha visto la scomparsa di un giovane di 29 anni nelle acque della Costiera Amalfitana. Assomare Italia, dunque, lancia una raccolta firme per chiedere al Ministero dei Trasporti, l’obbligo di patente per la conduzione di tutti i natanti, anche per quelli che attualmente possono essere condotti senza patente. Troppi, gli incidenti che si verificano per l’approssimazione e la non conoscenza delle regole per chi si pone alla guida di piccole imbarcazioni e che trasformano le gite domenicali in vere e proprie tragedie. Secondo Assomare Italia, infatti, la dimensione e la potenza dei motori non possono prescindere dalle conoscenze di base per la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare, e dalle norme per la navigazione costiera e le manovre di emergenza. Si chiede, dunque, che le aziende di noleggio pretendano, a tutela della pubblica incolumità e anche dei propri beni, il possesso della patente di guida.

La riflessione

“L’ennesimo drammatico, incidente, ci induce, questa volta, ad agire concretamente- ha detto il presidente di Assomare Italia, Davide Di Stefano - Senza giudizi, preconcetti o supponenza, riteniamo che la misura sia colma. Ho la patente nautica da 30 anni - continua il presidente - e nonostante il tempo passato, ricordo perfettamente la manovra uomo in mare, che nell’evento di Cetara, probabilmente avrebbe potuto evitare quello che è successo, ma che sarà accertato dalle autorità competenti. Invito tutti a firmare la petizione lanciata da Assomare sul sito: Clicca qui per firmare.”

Parla Marco Sansiviero presidente Fenailp Turismo: