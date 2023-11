Maltempo e disagi: cadono pezzi di intonaco al centro per l'impiego, sede inagibile

E' risultata inagibile la sede del Centro per l'Impiego di via Sichelgaita, a Salerno: a causa di una serie di problemi strutturali, peggiorati dal maltempo, infatti, i vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche, disponendo il provvedimento.

Il fatto

Nei giorni scorsi è stato registrato il distacco di pezzi di intonaco all’interno di una sala d’attesa, come riporta La Città. L’ex Ufficio di Collocamento, dunque, è stato temporaneamente trasferito in via Clark.