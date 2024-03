Picchia la compagna davanti ai bimbi piccoli: arrestato a Castiglione di Ravello

Messo in manette con l'accusa di aver picchiato la sua compagna, madre dei suoi quattro figli, domenica sera, a Ravello, nella frazione di Castiglione. L'uomo, un 35enne albanese con precedenti, ha messo soqquadro l'abitazione presso cui viveva con la donna, per poi aggredirla dinanzi ai bambini, per futili motivi.

L'intervento

Il violento l'ha anche ferita con un coltello da cucina: fortunatamente, i vicini hanno allertato i soccorsi. Sul posto, dunque, i sanitari del 118 e i carabinieri: ferite, contusioni e ecchimosi per la malcapitata. Il 35enne è stato condotto presso il carcere di Salerno.