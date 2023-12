Cinema, De Luca rilancia: "Faremo la piscina più grande d'Europa per le riprese subacquee a Salerno"

“In Campania, sarà realizzata nell'area Asi di Salerno una piscina per le riprese subacquee, per le quali oggi bisogna andare a Malta. Sarà la più grande d'Italia e d'Europa”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, tracciando un bilancio delle politiche di investimento sull'industria del cinema e dell'audiovisivo in Campania.

I fondi

De Luca, nel corso di una conferenza stampa, ha aggiunto: "Abbiamo investito in 5 anni 60 milioni di euro. E' stato appena pubblicato un bando di 5 milioni per dare i contributi alle produzioni cinematografiche e anche alle sale cinematografiche del nostro territorio. Abbiamo appena festeggiato un successo straordinario, sostenuto, finanziato anche dalla Regione Campania. Napoli milionaria infatti ieri ha avuto un successo televisivo incredibile, circa 4 milioni e mezzo di spettatori - aggiunge - questo flusso di realizzazioni sta davvero diventando un caso nazionale e abbiamo deciso di potenziare questa industria, cinematografica, televisiva, dell'audiovisivo, nella nostra regione". Sono partiti i corsi di formazione, nel 2024 sarà pronta la scuola di arti e mestieri del cinema e dell'audiovisivo, per arti e mestieri legati alle produzioni cinematografiche, "dobbiamo proseguire, essere ancora più professionali e completare la realizzazione di infrastrutture che servono per le produzioni: teatri di posa e una grande piscina per le riprese subacquee che stiamo già immaginando di realizzare. Questa scommessa si sta rivelando una scommessa straordinariamente positiva e vincente per la Regione Campania, per Napoli in termini di promozione del nostro territorio. Gran parte del flusso turistico che registriamo oggi in Campania e a Napoli è legato a queste proposte" ha concluso il governatore.