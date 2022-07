Pontecagnano, ora è ufficiale: riapre il ponte Asa

Riaprirà venerdì 15 luglio alle ore 7 il ponte Asa, situato sulla Sp175 a Pontecagnano Faiano. Ad annunciarlo il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. "Dopo circa 7 mesi di lavori, e perfettamente in linea col cronoprogramma di progetto, riapre una infrastruttura che la Provincia aveva chiuso perchè non aveva superato i controlli del programma di ispezioni sui ponti della rete stradale provinciale" afferma.

Estate salva

I lavori, cominciati a gennaio, sono costati 301mila euro. "La riapertura del ponte - aggiunge Strianese - evita che la stagione balneare ormai avviata venga compromessa, per questo motivo ho personalmente sollecitato i tecnici a compiere queste ultime operazioni - non formali - di collaudo statico dell’opera nel più breve tempo possibile. Sono certo che i cittadini dimenticheranno presto il disagio causato da questi centosettanta giorni di chiusura totale a fronte delle nuove condizioni di sicurezza del transito che si protrarranno per i prossimi decenni e in considerazione delle possibili tragedie che sono state evitate".