Pellet proveniente dall'Egitto: sequestrate 54 tonnellate nel porto di Salerno

La Guardia di Finanza, durante un'operazione svolta insieme aII’Ufficio delle Dogane di Salerno, ha sequestrato, nel porto commerciale cittadino, 54 tonnellate di pellet, provenienti dall’Egitto e confezionate in 3.600 sacchi da 15 Kg cadauno, destinata ad un'azienda del barese, riportanti segni atti ad indurre in inganno il compratore sulla reale qualità del prodotto, denuncia il responsabile della società coinvolta per l'importazione e il commercio di prodotti aventi caratteristiche qualitative diverse da quelle dichiarate.