Positano, 46 euro per due caffè, acqua e due coca cola: lo scontrino che "indigna"

Uno scontrino molto salato. Almeno stando a chi ha consumato. E cioè, due caffè, due bottiglie d'acqua frizzante e due coche. Per un totale di 46 euro. A protestare sui social per i prezzi nei locali di Positano è Stefania, una cittadina di Marano. «Non so che ne pensate voi - scrive sulla propria pagina Facebook - ma 46 euro non si può sentire».

Lo sfogo

Il suo post ha fatto il giro dei social, come capita in questi casi, inevitabilmente. Molti i commenti, alcuni ironici altri di condivisione, così come di indignazione. Qualcuno la butta sul ridere. «Le chiavi del bar te le hanno date o passi a prenderle poi?», altri invece parlano della propria esperienza: «A Venezia alcuni anni fa mi è capitato di pagare il doppio per le stesse cose. Positano è così. Io quando mi siedo da quelle parti, chiudo gli occhi». Non è la prima volta che turisti o visitatori in visita in Costiera o in altre zone, certamente rinomate per il turismo, segnalino poi un eccesso di prezzi dopo aver consumato qualcosa nei bar o in qualche locale. Così come è accaduto alla donna di Marano. In basso la foto dello scontrino diffusa sui social