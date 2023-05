Incontri di preghiera del gruppo scomunicato “Bambino Gesù di Gallinaro”, l'avviso ai fedeli salernitani: "Vigilate"

"In diverse località della nostra Arcidiocesi si sono tenuti e si terranno incontri di preghiera del gruppo denominato “Bambino Gesù di Gallinaro” o “Nuova Gerusalemme”, sottoposto a scomunica canonica da parte del Santo Padre nel 2016. Invitiamo a vigilare e a rendere noto ai vostri fedeli che la scomunica si estende anche a coloro che prendono parte a questi incontri". Lo ha scritto il vicario generale dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, don Alfonso Raimo ai parroci del territorio, allegando al suo messaggio anche il comunicato della curia vescovile di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. "Il gruppo denominato Bambino Gesù di Gallinaro o Nuova Gerusalemme è impegnato a diffondere in diverse località dottrine falsamente religiose e insegnamenti biblici distorti ed estranei alla verità dei testi sacri. A tale proposito si richiama la Notificazione della Curia diocesana in data 9 ottobre 2001 con la quale la Diocesi prendeva le distanze da ogni coinvolgimento o approvazione del suddetto fenomeno religioso. - si legge sul comunicato della curia di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo - La posizione dottrinale di tale gruppo è dichiaratamente contraria alla fede cattolica, in quanto obbliga i fedeli a non frequentare i sacramenti, a disapprovare gli insegnamenti e la stessa autorità del Papa, a non avere relazioni con i sacerdoti e le rispettive comunità parrocchiali, a trasgredire la disciplina ecclesiastica. Tale gruppo pseudo-religioso in data 4 ottobre 2015 si è costituito come sedicente chiesa cristiana universale della nuova Gerusalemme. Tale gravissimo abuso, sottoposto all’esame della Congregazione della dottrina della Fede, competente in materia, richiede che tutti i fedeli siano informati sugli errori dottrinali di tale atto scismatico, e sulle conseguenze disciplinari canoniche che ne derivano. Pertanto, al fine di salvaguardare l’integrità della fede, della comunione ecclesiale, e dell’azione pastorale della Chiesa a favore del popolo di Dio che le iniziative della sedicente organizzazione pseudo-religiosa denominata chiesa cristiana universale della nuova Gerusalemme sono in assoluta opposizione alla dottrina cattolica, e pertanto nulla hanno a che fare con la grazia della fede e della salvezza affidate da Gesù Cristo alla Chiesa fondata sulla salda roccia dell’apostolo Pietro".

Sui social e non solo, è iniziato il passaparola tra i fedeli per evitare ogni forma di coinvolgimento nel movimento pseudo-religioso. "Si rammenta che i fedeli che aderiscono alla suddetta sedicente “chiesa” incorrono ex can. 1364 del Codice di diritto canonico nella scomunica latae sententiae per il delitto canonico di scisma (cfr. Art. 2 § 1 SST)”.