Disavventura per in 30enne di Castel San Giorgio, vittima di una truffa legata alla sua carta prepagata. Nello specifico, il giovane ha ricevuto una notifica di addebito di 250 euro sulla sua Postepay. Perccato, però, che il prelievo non era stato effettuato da lui e non era stato autorizzato.

La denuncia

Il 30enne ha tempestivamente il caso alle autorità e a Poste, che ha provveduto in tempi brevi a riaccreditare la cifra sulla carta del malcapitato. Il caso (che non sarebbe l'unico avvenuto in questi giorni) è stato segnalato dalla polizia postale, che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili della truffa. La vicenda evidenzia la crescente minaccia delle truffe online e sottolinea l'importanza della vigilanza per proteggere la comunità da futuri rischi finanziari.