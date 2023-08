Super lavoro per la Protezione Civile di Salerno: dalla prevenzione incendi allo sbarco, annunciato anche il campo scuola

Al via, lunedì 28 agosto, alle ore 11.00, dalla Parrocchia Maria S.S. Immacolata in Piazza San Francesco, il primo campo scuola organizzato dal Nucleo di Protezione Civile del Comune di Salerno. Raggiunto in poche settimane il numero massimo di iscrizioni, saranno in tutto 20 i ragazzi e le ragazze tra i 10 e i 16 anni che, fino al 1° settembre, faranno la loro prima esperienza nel campo. L'iniziativa, indetta dal Dipartimento Nazionale, prevede un fitto programma di attività con alcune realtà associative del territorio, piccoli soccorsi, visite presso le strutture operative delle Forze dell'Ordine: sarà per i giovanissimi partecipanti una giocosa immersione nel mondo del volontariato e della Protezione Civile. L'obiettivo sarà quello di sensibilizzare i più giovani sull'importanza dei piani di emergenza, sulla sicurezza stradale, sulla prevenzione degli incendi boschivi, sui temi ambientali, sul valore dell'associazionismo e della cittadinanza attiva.

Le attività

Proseguono incessanti, intanto, le attività della Protezione Civile di Salerno: in particolare, in corso il pattugliamento delle zone e frazioni collinari teso ad effettuare immediatamente le segnalazioni in caso di avvistamento di focolai d'incendio. Le attività di ricognizione, effettuate in convenzione con la Struttura Regionale di Protezione civile della Campania, hanno avuto inizio il 1 agosto. Inoltre, nel quadro delle altre attività istituzionali del Servizio,anche ieri la Protezione civile comunale è stata impegnata per le attività di ausilio durante lo sbarco dei 114 migranti nel porto di Salerno. I volontari del gruppo sono stati impiegati, infine, per le attività di ausilio che si sono svolte nella struttura di accoglienza di via dei Carrari, fino al termine del lavoro.