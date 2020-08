Violate norme anti Covid: la polizia chiude bar a Salerno

Chiuso per due giorni a causa della violazione di norme anti Covid. La polizia chiude un bar a Salerno, in zona centro, il "Caffè et cafè". Lo ha documentato il titolare del bar, che ha informato i clienti attraverso un lungo post pubblicato sulla bacheca facebook dell'attività commerciale.

I dettagli

"Avvisiamo la gentile clientela che la Questura ha disposto chiusura forzata dell’attività fino a sabato 8 agosto con annesso verbale. I motivi sono i seguenti: era finito (ma con scorta in deposito, cosí come dimostrato ai verbalizzanti) durante orario lavorativo il gel disinfettante all’interno del bagno; i fogli da esporre anticovid erano solo in lingua italiana e non in lingua inglese. Riapriremo domenica 9 agosto"