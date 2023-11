Provincia, Guzzo: “Cer necessarie nelle scelte politiche e imprenditoriali per la tutela dell’ambiente”

“Le comunità energetiche rinnovabili a trazione pubblica rappresentano il punto di svolta nel percorso di sostenibilità verso cui dovranno necessariamente orientarsi le scelte politiche e imprenditoriali dei prossimi anni e il Comune di Giffoni Valle Piana, con i comuni della comunità montana dei Picentini, raffigurano un modello innovativo di sostenibilità energetica e sviluppo green”. Lo dichiara il vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, nel corso del convegno che si è temuto ieri sera nell’aula consiliare del Comune di Giffoni Valle Piana dal titolo “Le Comunità Energetiche a trazione pubblica. Giffoni risponde si!”.

Il nuovo progetto

Incontro pubblico in cui è stato illustrato il progetto di realizzazione di un sistema territoriale integrato di comunità energetiche che verranno realizzate nei comuni montani dei Picentini. “La Provincia di Salerno - ha aggiunto Guzzo - condivide e promuove ogni iniziativa atta alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni ma anche e soprattutto, della tutela dell’ambiente. Per questo motivo- ha detto Guzzo- siamo fieri di poter condividere con il territorio questo momento storico che segna la svolta green dell’area dei Picentini”. La manifestazione, fortemente voluta dal Comune di Giffoni Valle Piana e organizzata dalle società Helios S.p.A. e Cisa Consulting, ha visto i saluti istituzionali del sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, del presidente del consiglio comunale Luigi Bernabò, dell’amministratore unico delegato di Helios Spa, Giovanni Ferro, del coordinatore ITI & Senior PM CISA Consulting, Fabio Viganò, del vicesegretario generale del Movimento Consumatori, Ovidio Marzaioli, e del vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, che hanno illustrati i vantaggi e le modalità di attuazione del progetto di realizzazione delle prime comunità energetiche rinnovabili a trazione pubblica nei comuni della Comunità Montana dei Monti Picentini. “È un progetto messo in campo per la città con una ricaduta economica e sociale sull’intera comunità dei Picentini - ha sottolineato il sindaco del Comune di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano - Valenza progettuale rimarcata anche dal presidente del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana.

“La realizzazione di una Cer - ha illustrato il presidente del consiglio comunale, Luigi Bernabò - risponde alle esigenze che ci vengono dettate dallo stato di salute del nostro pianeta che in questa fase storica globale, impone delle scelte a Enti Pubblici, aziende e cittadini, al fine di salvaguardarne la salubrità ambientale e la salute umana mettendo in campo azioni concrete quale un’efficace transizione energetica con annesso sviluppo di una struttura economica e produttiva del Paese che rispetti il criterio della sostenibilità ambientale. Il futuro- ha chiosato Bernabò- è green ed è in questa prospettiva che Giffoni e i Comuni dei Picentini stanno lavorando, sviluppando un modello sostenibile attraverso la creazione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo”. E di produzione di energia da fonti rinnovabili, infrastrutture per lo sviluppo green con annesso risparmio del consumo dell’energia elettrica in bolletta e crescita economica, ne hanno discusso gli esperti delle società Helios Spa e Cisa Consulting, illustrando il progetto delle comunità energetiche rinnovabili territoriali e le relative ricadute in termini occupazionali, economici e ambientali per il territorio, gli Enti, le associazioni e i privati.