Futuro della "Prysmian Group": fumata grigia dal vertice tra azienda e sindacati

Fumata grigia dalla riunione che, questa mattina, si è tenuta presso la sede di Confindustria Salerno tra i lavoratori della Prysmian Group di Battipaglia (rappresentati dalle Rsy Fos) e la società, con all’ordine di giorno la decisione dei vertici aziendali di aprire la Cigo (cassa integrazione) a zero ore per 13 settimane per mancanza di commesse.

La vertenza resta aperta

Il sindacato ha espresso il netto rifiuto della cassa integrazione. “Abbiamo espresso tutte le rimostranze, visto che da 40 anni siamo gli unici a produrre fibre ottiche in Italia. Per questo – spiega Gennaro Vertucci della Rsu Fos - abbiamo proposto di fare una cassa integrazione a rotazione in modo che lo stabilimento rimanga aperto senza causare perdite ai lavoratori. L’azienda si è riservata nuove valutazioni”. Nuovo appuntamento nei prossimi giorni per trovare un accordo di massima.