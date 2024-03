Prysmian Battipaglia, il Ministro Urso ai lavoratori: "Chiesta proroga per non spegnere i macchinari"

"Care lavoratrici e lavoratori dello stabilimento Fos di Battipaglia, desidero ringraziarvi per la vostra cordiale nota dello scorso 28 febbraio con la quale mi rappresentate il rischio che sta vivendo l'attività di fabbricazione di fibre ottiche per telecomunicazioni presso il sito di Battipaglia e quindi anche il vostro lavoro". Inizia così la lettera con la quale il ministro dell'Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sul Mattino risponde ad un appello dei lavoratori della Fos di Battipaglia, azienda del gruppo milanese Prysmian che produce fibra ottica.

La posizione del Governo

"A seguito dell'annuncio espresso dalla proprietà il 15 febbraio ultimo scorso, di cessazione delle attività del sito - informa Urso - ho provveduto immediatamente ad attivare una serie di interlocuzioni con attori del settore sia nazionali sia internazionali. Allo stato, per quanto mi consta, la proprietà ha avviato una interlocuzione formale con uno di questi attori". Inoltre, Urso conferma ai lavoratori di aver "provveduto, anche alla luce delle suddette trattative in corso, ad inviare alla proprietà una richiesta di proroga delle attività del sito di almeno tre mesi al fine di evitare lo spegnimento dei macchinari, fattore questo che aggiungerebbe un ulteriore elemento di incertezza ad una situazione particolarmente complessa". Il ministro conclude assicurando il suo impegno per fare in modo che il sito produttivo possa essere rilanciato. "Sono proteso con le mie strutture ad un pieno e costante sforzo per cercare di garantire il completo rilancio del sito produttivo, migliorando anche il contesto legislativo, e sono quindi a vostra disposizione in questo momento di indubbia difficoltà"