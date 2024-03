Rapina in un hotel a Campagna, spuntano le immagini: portiere imbavagliato e legato durante il colpo

Sono emerse le immagini del colpo messo a segno in un hotel di Campagna, nella notte tra il 6 e il 7 marzo. A denunciare quanto accaduto, la sorella del proprietario della struttura ricettiva che si è rivolta al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. I malviventi si sono introdotti con il volto coperto ed armati di bastoni e, dopo aver imbavagliato e legato il portiere, hanno messo a segno la rapina.

“Già a gennaio avevano preso di mira l'hotel, ma il portiere li mise in fuga. Questa volta sono venuti decisi a prendersi tutti i tabacchi contenuti nella cassaforte, nonostante suonasse l'allarme. Sono mesi che in queste zone vengono fatte questi tipi di rapine, ma sembra che le istituzioni non riescono a fare nulla", ha spiegato la familiare della vittima. “Ennesimo episodio inquietante che dimostra la pericolosità di certi criminali che se ne vanno in giro armati a seminare terrore tra la popolazione inerme ed impotente. Che fine hanno fatto quegli agenti promessi dal Ministro?”, domanda Borrelli.