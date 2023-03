E' andata via l'ultima monaca di clausura dal monastero di Ravello. Dopo circa 68 anni trascorsi in clausura a Ravello, la religiosa ha lasciato per sempre il monastero di Santa Chiara. E' stata trasferita nel monastero marchigiano di Osimo, in provincia di Ancona. Quando arrivò in Costiera amalfitana, nel 1955, il monastero di Ravello contava 42 consorelle.

L'addio

Inferma da alcuni anni ma lucida, giorni fa ha attraversato le vie del centro storico spinta in carrozzella. "Sono stato contattato da suor Damiana Ardesi, presidente delle Clarisse Urbaniste d'Italia, che mi ha notiziato del trasferimento di suor Cristina per poter essere meglio accudita e più vicina ai suoi parenti che vivono nelle Marche, ha detto il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier. Erano state in tre le ultime a scongiurare la soppressione o l'estinzione del monastero di Ravello. Definite "ribelli nell'obbedienza", le ultime due furono costrette ad andar via con la riduzione allo stato laicale, mentre per la terza c'è stato il trasferimento. Oggi nell'istituto di Ravello, tra le più antiche fondazioni francescane femminili in assoluto, che vanta oltre sette secoli di vita claustrale, non c'è una comunità stabile, con la media di quattro suore che si avvicendano.