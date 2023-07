Addio a Riccardo Petteruti, il ricordo: "Persona eccezionale, mancherà a tutti"

Si sono svolti questa mattina, presso la chiesa Santa Maria ad Martyres di Salerno, i funerali di Riccardo Petteruti, 49enne di Salerno deceduto a seguito di un incidente avvenuto sulla litoranea di Pontecagnano Faiano nella serata di giovedì.

Il lutto

Petteruti, costruttore di barche, era il co-founder del Cantiere nautico All-Rib nonché figlio del compianto Guido Petteruti, storico fondatore del Cantiere nautico Petteruti di Salerno. "Salerno - scrive la cognata Carla - perde l'unico erede dei cantieri nautici Petteruti di Salerno nonché l unico costruttore salernitano di barche in vetroresina e di gommoni misti in vetroresina. Realtà commerciali che non esisteranno mai più in città dopo la sua scomparsa. Un ragazzo bellissimo ed eccezionale. Tifoso della Salernitana e padre di due figli appena adolescenti. Era mio cognato e mancherà tantissimo a tanti di noi".