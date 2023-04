Rischia di investire una turista, scoppia la rissa: tre feriti a Salerno

Momenti di tensione, ieri, nel centro storico di Salerno, dove si è verificata una rissa, sembra per questioni legate alla viabilità, tra Largo Abate Conforti e via Botteghelle.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito, inizialmente – riporta Il Mattino – sono rimaste coinvolte in una lite un’automobilista salernitana ed una donna di Benevento. La residente avrebbe percorso la strada ad alta velocità rischiando di investire la turista che era in città con la sua famiglia per Pasquetta. A quel punto sarebbe scoppiato un diverbio tra le due donne, che avrebbe coinvolto anche amici dell’automobilista. Ne è scaturito un violento litigio durante il quale si è passati dalle parole alle mani: coinvolti i salernitani e i familiari ed amici della beneventana. Tre persone lievemente ferite: due sono state medicate in ambulanza e una è stata portata al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”.