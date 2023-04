Roccapiemonte, riqualificazione delle strade: i lavori dopo Pasqua

Strade riqualificate e più sicure a Roccapiemonte. Dopo sollecitazioni del Sindaco Carmine Pagano, è stato stilato dalla Provincia di Salerno un cronoprogramma di interventi per la sistemazione delle strade territoriali che presentano varie problematiche.

I lavori

I lavori inizieranno dopo le festività di Pasqua. Sarà avviata una serie di interventi per la sistemazione delle sede stradali provinciali, in particolare in via della Libertà e via San Pasquale ma, più in generale, verranno attenzionate tutte le arterie dove, negli ultimi mesi, si sono formate buche o dove insistono problemi legati all’alta velocità e/o al traffico intenso. Ieri, alla presenza del vice Sindaco Roberto Fabbricatore e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Anna Bruno, personale tecnico dell’Ente Provincia, coordinato dall’architetto Sica, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo su tutto il territorio di Roccapiemonte. Previsto il ripristino del manto stradale della SP 107 - via della Libertà e della SP 208 – zona Codola, via San Pasquale, dove sarà effettuato anche il rifacimento della segnaletica orizzontale; inoltre sarà attivato un rallentatore ottico in via S.Efrem al fine di diminuire la velocità dei veicoli e al contempo garantire maggiore sicurezza. Prossimamente è prevista l’installazione di impianti di controllo della velocità anche in via della Libertà. I tecnici provinciali hanno controllato anche la zona di via Roma, in previsione infatti ci sarebbero anche alcuni interventi sinergici per attutire il problema degli allagamenti.