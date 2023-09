Rubato il pullmino dell’Asd Aquilotti Irno di Baronissi: l'appello

Sabato notte, a Baronissi, è stato rubato il pulmino dell’Asd Aquilotti Irno: lo ha reso noto la stessa scuola calcio attraverso la sua pagina social. "Ci è stato rubato il pullmino, lo stesso che da qualche anno porta in giro i bambini della nostra associazione quando si va a giocare in trasferta. - raccontano le vittime del furto- Ci si stenta a crederci, nonostante sia ben tenuto è comunque un modello datato e tra l'altro ben distinguibile viste le numerose serigrafie. Siamo senza parole e parecchio amareggiati, non tanto per il valore economico che ci hanno sottratto ma per la comodità tolta a tante famiglie e soprattutto ai nostri bambini. Come ci ha scritto una mamma Hanno rubato un simbolo!!".

"Augurandoci che possa essere stata solo una bravata di qualche sprovveduto e che il pullmino ritorni dov'era, chiediamo a tutti se possibile di condividere e di darci notizie se avvistato. Di certo il nostro simbolo non passa inosservato", hanno concluso dalla Asd Aquilotti Irno.