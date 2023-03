Coltellate al nuovo ragazzo della ex, giovane condannato a 11 anni

Colpito tre volte con un coltello per questioni sentimentali. Ora è stato condannato ad 11 anni di reclusione per tentato omicidio. Questa la sentenza del gup per un giovane 20enne di Pontecagnano, arrestato l'estate scorsa per aver accoltellato un coetaneo, colpevole di aver stretto una relazione con la sua ex fidanzata.

La storia

La vittima non fu mai in pericolo di vita, in questo senso la difesa punterà ad una derubricazione del reato in appello. L'imputato fu arrestato a Roma, dove si era recato per operarsi ad una mano. Durante la colluttazione, infatti, riportò un taglio alla mano sinistra. L'episodio si consumò il 3 luglio scorso in via Leucosia a Mercatello. Il giovane uscì di casa con coltello e manganello. Il gesto fu premeditato, secondo l'accusa. Con lui c'era un'altra persona, mai identificata. Trovato il "rivale" gli sferrò prima un pugno, poi lo colpì con il manganello, infine gli inflisse tre coltellate. Il giovane finì in ospedale e sottoposto a due interventi chirurgici. Il giovane rispondeva anche di stalking. La ragazza, infatti, era perseguitata dal ragazzo, che non riusciva a rassegnarsi alla fine della relazione.