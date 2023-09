Ritorna l'isola ecologica itinerante di Salerno Pulita, con la distribuzione di sacchetti e buste: le 28 tappe

Dopo la pausa estiva, ritorna l’attività del Centro di raccolta mobile di Salerno Pulita che tanto interesse ha suscitato tra gli utenti. Il CRM consente, infatti, in particolare agli anziani e a coloro impossibilitati a recarsi ai Centri di raccolta comunale “Fratte” e “Arechi”, di poter conferire pentole, piccoli elettrodomestici, olio vegetale esausto, pile, farmaci, indumenti e scarpe che altrimenti finirebbero nel non differenziabile con aggravio di costi per lo smaltimento o, come nel caso dell’olio, nelle fognature. Al Crm gli utenti muniti di card di Salerno Pulita o di tessera sanitaria dell’intestatario/a dell’utenza domestica Tari potranno ricevere i sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino e le buste di plastica per i conferimenti del non differenziabile e del multimateriale (plastica, alluminio, acciaio e cartone da bevande).

Infine, aspetto tutt’altro che secondario, il Crm è ormai diventato un prezioso strumento di informazione su come effettuare correttamente la raccolta differenziata e sulle varie iniziative in cantiere per i prossimi mesi, grazie al contatto diretto con l’utenza. Dodici le tappe - sempre il sabato mattina, dalle ore 9 alle 12.30 - previste nel 2023. Si comincia sabato prossimo, 7 settembre, in piazza Caduti di Brescia a Pastena e si concluderà il 25 novembre a Mariconda. Sedici, invece, le tappe per il 2024 a partire dal 27 gennaio fino al 25 maggio prossimi.

Di seguito i due calendari che saranno consultabili anche sul sito aziendale Salernopulita.it

CALENDARIO 2023

09 SETT. PASTENA – piazza Caduti di Brescia

16 SETT. CARMINE – piazza San Francesco

23 SETT. TORRIONE – piazza Giancamillo Gloriosi

30 SETT. CENTRO – piazza Portanova

07 OTT. PORTO – via Molo Manfredi/angolo via Pertini

14 OTT. MERCATELLO – via R. Mauri /angolo via G. Cono Capobianco

21 OTT. CARMINE – largo Sinno

28 OTT. QUARTIERE EUROPA - via Limongelli /angolo via Angrisani

04 NOV. LUNGOIRNO – via Vinciprova

11 NOV. PASTENA – lungomare Colombo/parcheggio accanto Polo Nautico

18 NOV. CALCEDONIA – via Farao

25 NOV. MARICONDA – rotatoria incrocio via Mauri/via Tagliaferri

CALENDARIO 2024

27 GEN. MERCATELLO – via Trento/ angolo via Lembo

03 FEB. CENTRO - via Mazziotti (San Demetrio)

10 FEB. FUORNI – Parcheggio via Ostaglio

17 FEB. TORRIONE – via Posidonia/ incrocio via De Leo

24 FEB. SANT’EUSTACHIO– viale Settembrini

02 MAR. CENTRO STORICO – largo Abate Conforti

09 MAR. RIONE ZEVI - Via Gabriele Altilio

16 MAR. CARMINE ALTO – via Laspro

23 MAR. QUARTIERE ITALIA – via Medaglie d’oro/angolo viale Kennedy

30 MAR. FRATTE – piazza Matteo Galdi

06 APR. SANTA MARGHERITA – via Solferino

13 APR. CENTRO – via Velia /incrocio con via Roma

20 APR. ARBOSTELLA – giardini viale Verdi

27 APR. TORRIONE – lungomare Marconi giardini Asia

04 MAG. CENTRO – c.so V. Emanuele/angolo via A. Papa

11 MAG. QUARTIERE ITALIA - via Vestuti

18.MAG. TRINCERONE - piazza Valitutti

25 MAG. RIONE PETROSINO – via Nicola Petrosino