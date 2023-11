Salerno Pulita, otto nuovi mezzi sul territorio: "Così miglioreremo il servizio"

Sono stati presentati questa mattina i nuovi mezzi di Salerno Pulita. Nello specifico, il parco automezzi della partecipata è stato arricchito con sette nuove spazzatrici ed una lavastrade, che saranno operative sul territorio 7 giorni su 7 come previsto dal contratto di servizio, che prevede che il 30% del servizio di spazzamento debba essere meccanizzato. Un investimento da un milione ed 800mila euro (che sarà recuperato con i crediti di imposta Sud e 4.0 per l’innovazione tecnologica) funzionale al miglioramento del servizio. Contestualmente, questa mattina è stata annunciata l'entrata in funzione del nuovo furgone elettrico per la raccolta del vetro nei luoghi della movida per il progetto “Il decoro premia”.

I nuovi mezzi

“I mezzi sono di ultima generazione ed hanno delle prerogative eccellenze perché, oltre ad essere spazzatrice, aspirano con una potenza tale da aspirare anche le polveri sottili. Grazie a questo riusciremo a garantire una pulizia più capillare sul territorio” ha spiegato il sindaco, Vincenzo Napoli. L’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ha messo in evidenza le caratteristiche tecniche dei nuovi mezzi: “Quattro delle nuove spazzatrici hanno un serbatoio di acqua di 1.600 litri e, dunque, potranno essere utilizzate anche per lavare le strade oltre che spazzarle. Inoltre, alla fine del leasing i nuovi automezzi saranno riscattati e diventeranno di proprietà contribuendo ad incrementare la patrimonializzazione della società”.