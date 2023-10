Usa pagina facebook di Salerno Pulita per criticare Iervolino: le scuse della società alla Salernitana

E’ polemica per un commento sulla Salernitana apparso nelle ultime ore sui social con il profilo della società municipalizzata “Salerno Pulita Spa”. A sollevare la questione il consigliere comunale e presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota: “Salerno Pulita è una società a capitale pubblico e non può e non deve esprimere opinioni sulla propria pagina ufficiale che non riguardano i fini sociali, come pare si sia verificato con il commento sulle dichiarazioni del Presidente della Salernitana apparso sui social. Domani la vicenda verrà trattata in commissione trasparenza”.

La precisazione

In serata, però, sono arrivate le scuse della società municipalizzata: “A causa di un uso improprio e non autorizzato dalla Società Salerno Pulita del proprio profilo aziendale, su di una pagina dedicata alla Salernitana, è comparso un commento di carattere sportivo che nulla ha a che vedere con le attività aziendali e che i vertici societari non condividono. Ci scusiamo, pertanto, per quanto accaduto con la società Salernitana a cui va il nostro pieno sostegno, con il gestore della pagina in questione e con quanti hanno letto il commento di cui sopra”.