Luci d'Artista 2023/2024: Salerno Pulita ricomincia il servizio aggiuntivo per il food

In occasione del ritorno di Luci d’Artista, Salerno Pulita ha deciso, dopo la prima fase di avvio durante il periodo estivo, di riprendere, a partire dal prossimo 5 novembre e fino al 3 febbraio, il servizio per la raccolta aggiuntiva che ha interessato le utenze non domestiche Food.

Come far attivare il servizio

Gli esercizi commerciali Food interessati possono inviare un messaggio whatsapp al numero +39 347 235 4478, indicando nome attività e indirizzo civico al fine di aderire al servizio aggiuntivo. La raccolta di organico e bioplastiche compostabili (da conferire nel bidone carrellato) e di plastica sarà effettuata nella fascia oraria ore 14.30– 16.30, dal lunedì al sabato.

Servizi ordinari

Raccolta cartoni

Il servizio resta invariato, le utenze commerciali dovranno conferire i cartoni (cioè metterli davanti al proprio esercizio, piegati e legati come da ordinanza sindacale) dalle ore 12.30 alle 13.30, tutti i giorni esclusi il venerdì e la domenica. La raccolta comincerà subito dopo.

Raccolta del vetro

Il servizio resta invariato. Il vetro (bottiglie e barattoli privi di tappi e senza buste di plastica) vanno conferiti nei bidoni carrellati dalle ore 12.30 alle 13.30, tutti i giorni esclusi il venerdì e la domenica. La raccolta comincerà subito dopo.

Raccolta non differenziabile

Confermato il conferimento la sera del giovedì a chiusura dell’attività.