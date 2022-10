"Il discorso di Liliana Segre da diffondere nelle scuole", la proposta dell'Anpi

Il discorso di Liliana Segre da ascoltare nelle scuole. E' l'iniziativa dell'Anpi, ispirata da quello che accadde il 13 ottobre scorso, quando la Senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell'Olocausto "e testimone delle leggi razziali che cambiarono il volto della scuola italiana" pronunciò il suo discorso nella prima seduta del Senato.

L'iniziativa

Recita l'Anpi in una nota: "Il suo discorso ha toccato anche la sua esperienza personale della Marcia su Roma. In vista del prossimo 28 Ottobre, data che rappresenta i cento anni da questo evento funesto che ha segnato l’avvento del fascismo, facciamo nostra la proposta della Tecnica della scuola e v’invitiamo a far leggere o ascoltare agli alunni il discorso di Liliana Segre. Pensavamo che si potesse fare alla terza ora, alle 10.40 in modo da lanciare contemporaneamente in un tutte le scuole un coro unanime contro il fascismo"