Blitz dei carabinieri in aziende e ristoranti: maxi sequestro fichi, mozzarelle e salumi

Salami, mozzarelle, pistacchi, olio. I carabinieri dei carabinieri del reparto tutela agroalimentare di Messina, Roma, Torino, Salerno e Parma hanno eseguito numerosi controlli in aziende agricole, caseifici, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, salumifici, liquorifici e frantoi accertando violazioni ed illeciti. I militari hanno nel complesso sequestrato 4,5 quintali di alimenti e dato contravvenzioni per 23mila euro.

I controlli

In provincia di Salerno, in una azienda agricola di Ogliastro Cilento, una pizzeria di Vallo della Lucania e un ristorante di Vietri sul Mare, sono stati sequestrati rispettivamente: 150 Kg di fichi secchi, pronti a divenire "Fico bianco del Cilento DOP", 10 Kg di mozzarella di latte vaccino e 15 Kg di salumi, poiché tutti privi di rintracciabilità. Per tutto "sono state elevate le previste sanzioni amministrative".