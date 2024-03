Truffa con un sms, sottratti 24mila euro: denunciati tre salernitani

La Polizia di Cuneo ha concluso un'indagine di contrasto contro le frodi informatiche realizzate via sms, fenomeno criminale noto come “smishing”, che colpisce migliaia di risparmiatori. Sotto la direzione della Procura di Cuneo, gli agenti hanno eseguito di iniziativa un sequestro preventivo di oltre 24 mila euro, somma che sarà restituita alla vittima, residente nel Cuneese, caduta nella trappola del falso sms di sicurezza proveniente in apparenza da Poste Italiane e che con la sua denuncia ha dato l’avvio alle indagini.

Il raggiro

La vittima, ritenuto veritiero il messaggio, seguiva le istruzioni venendo quindi contattata da un sedicente operatore di Poste Italiane, che rappresentandole che i suoi dati erano stati sottratti nel corso di un attacco informatico ai danni dell'ufficio postale dove aveva il conto, la induceva a trasferire il saldo sulla carta di un terzo soggetto, indicato dal truffatore come presunto “direttore antifrode”. La denuncia della donna e l’intervento della polizia ha consentito di bloccare la somma frodata che è stata sottoposta a sequestro. I successivi accertamenti, svolti attraverso la correlazione dei dati informatici con le movimentazioni bancarie, hanno permesso di individuare i responsabili: si tratta di tre salernitani, i quali si erano già adoperati per prelevare i soldi da diversi uffici postali della zona. I tre sono stati denunciati a piede libero. Nelle loro disponibilità sono state trovate delle carte utilizzate per le truffe, oltre a messaggi acquisiti come riscontro alle condotte illecite.