Conti prosciugati in tutta Italia, in 14 rischiano processo per riciclaggio

Truffe informatiche a danno di ignari correntisti, chiusa l'indagine della procura di Salerno nei riguardi di 14 persone, gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita a truffe informatiche. Ieri mattina gli ultimi interrogatori.

L'indagine

L'attività di indagine, avviata nel 2021, ebbe origine dal controllo di una coppia di fidanzati solofrani, trovati in possesso di cellulari e carte di credito intestate a terze persone. Le successive indagini hanno permesso di ipotizzare l'esistenza di un gruppo criminale attivo in campo nazionale e all'estero, composto da soggetti dediti al riciclaggio di denaro sottratto con il sistema del phishing (tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale si cerca di ingannare la vittima, convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, per poi utilizzarli indebitamente a fini di profitto). Tra i truffati una coppia di Milano, che si vide sottrarre 125mila euro. I soldi, così come per altre truffe, transitavano sui conti intestati agli indagati e poi riciclati. Molti degli sportelli utilizzati per recupeare i soldi erano ubicati nell'Agro e provincia Sud di Salerno.