Il Comune di San Cipriano Picentino ha inasprito le sanzioni per chi non rispetta le norme di raccolta differenziata dei rifiuti. Chi non rispetta gli orari e le modalità di conferimento dei rifiuti sarà soggetto a sanzioni amministrative da 103,229 a 516,46 euro.

Le sanzioni

L'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, nonché la loro immissione nelle acque, comporteranno invece multe da mille a diecimila euro. Tali pene sono raddoppiate per i rifiuti pericolosi. L’obiettivo dell’inasprimento delle sanzioni è quello di incentivare un comportamento responsabile nella gestione dei rifiuti.