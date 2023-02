Pratiche "irregolari" e "abusi edilizi", processo prescritto per 24 imputati

Abusi edilizi, pratiche alterate e permessi rilasciati senza i dovuti pareri: processo prescritto per 24 persone a San Marzano sul Sarno. Tre queste diversi ricoprivano ruoli dirigenza al Comune.

La storia

L’indagine fu condotta carabinieri tra il 2013 e il 2015. Le accuse sono di abuso edilizio e d’ufficio in concorso, oltre ad illeciti in materia di licenze edilizie. In particolare, le indagini parlano di irregolarità per variazioni di destinazione d’uso, realizzazione di fabbricati da adibire a case con pertinenze agricole, manufatti in aree soggette a vincoli paesaggistici, con pareri concessi in maniera illegale. E ancora: alcune date di progetti risulterebbero alterate, così come l’attestazione di lavori e opere già eseguiti ma di fatto mai realizzati, oltre all’assenza di pareri della soprintendenza per costruire in zone vincolate. Diverse le pratiche d’ufficio che finirono nel mirino della magistratura, così come i permessi. In questo caso, vengono contestate le condotte - nelle vesti di istigatori - anche dei rispettivi proprietari e committenti. I controlli dei carabinieri si concentrarono sulle procedure svolte dall’ufficio tecnico del Comune, con acquisizione di pratiche, ampliamenti e adeguamenti di abitazioni, sottotetti, garage e costruzioni. Giorni fa, il tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.