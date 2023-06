Maltrattamenti e aggressioni, lascia l'ex e viene aggredita dalla famiglia

Cinque persone vanno a processo per lesioni, stalking e minacce. La storia, che va dal 2020 al 2021, registra i fatti a San Valentino Torio, con l'aggressione di quattro donne alla vittima, riempita di calci e pugni, per aver lasciato l'ex compagno.

Il processo

Tra i cinque imputati rinviati a giudizio c'è anche un 30enne, ex compagno della donna, che risponde di maltrattamenti. Per oltre un anno avrebbe negato alla compagna sostentamento economico, controllato i suoi movimenti e offendendola in ogni modo, oltre a picchiarla per diverse volte. L'uomo risponde anche di minaccia, perchè si presentò dall'ex suocero, minacciandolo di morte. Alla base vi sarebbe stata la volontà di recuperare alcuni oggetti dalla casa dove viveva con la compagna, dopo la rottura del rapporto. Al termine dell'udienza preliminare, il gup ha rinviato a giudizio i cinque imputati: l'ex della vittima, insieme a quattro donne, in parte appartenenti alla famiglia dell'uomo, per le ipotesi di reato ricostruite dalla procura di Nocera Inferiore a seguito della denuncia sporta dalla vittima,