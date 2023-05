San Valentino Torio piange Jemila: domani i funerali. Il padre di Rosario: "Seppelliteli insieme"

Saranno celebrati domani, martedì 16 maggio, alle 16, all'interno della Chiesa di Santa Maria della Consolazione di San Valentino Torio, i funerali di Jemila Sonia Boulila, la ragazzina di 14 anni deceduta nel tragico incidente stradale, avvenuto ieri sera sull'A30, nei pressi dello svincolo di Mercato San San Severino. Nella notte è deceduto anche il fidanzatino, Rosario Langella, 16 anni. Intanto, il padre di Rosario ha lanciato un appello al sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco affinchè il figlio sia seppellito accanto alla fidanzatina.

Il dramma della famiglia

I due giovanissimi erano in auto con la famiglia di lei. Attualmente il fratellino di 8 anni di Jemila, Mourad, e la madre, Giusy Ruocco Sorrentino, 41 anni, sono ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale Loreto Mare di Napoli e al Ruggi d'Aragona di Salerno, mentre il padre, Hedi Boulila, di origine tunisina ma nativo di Sarno ( i parenti risiedono in Piazza Croce), non ha riportato ferite gravi. In particolare, la madre di Jemila ha riportato un grave trauma facciale con ferite lacero contuse e fratture: ora è intubata e collegata a un ventilatore meccanico.

La dinamica

Ieri sera, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano, una Toyota Yaris, ha urtato entrambi i guardrail per poi ribaltarsi sulla corsia nord dell'A30, direzione Caserta. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.