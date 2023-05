Lacrime e commozione, San Valentino Torio abbraccia e saluta la piccola Jemila

Grande partecipazione, così come commozione, per l'ultimo saluto alla piccola Jemila, i cui funerali si sono tenuti questo pomeriggio a San Valentino Torio. Per il fidanzatino, Rosario, 16enne morto anche lui nell'incidente di domenica scorsa, in A30, i funerali si terranno nella giornata di domani.

La commozione

I due saranno sepolti l'uno accanto all'altro. Una richiesta giunta dalla famiglia del giovane, a testimonianza di un amore interrotto in terra ma che proseguirà altrove, in cielo, per via di un destino beffardo e crudele. Restano gravi le condizioni del fratellino della 14enne, un bimbo di 8 anni, ricoverato in terapia intensiva al Ruggi di Salerno. All'ospedale del Mare a Napoli, invece, c'è la moglie dell'uomo che guidava l'auto, una 42enne. La donna non sarebbe in pericolo di vita ma ha subito un trauma facciale e diverse ferite. L'indagine della procura invece prosegue per ricostruire la dinamica di quanto accaduto domenica scorsa. L'uomo, 34enne e padre della piccola Jemila, è indagato per omicidio stradale e lesioni.