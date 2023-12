Sequestrata sopraelevazione abusiva, 3 indagati

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, unitamente ai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo - emesso dal GIP del Tribunale di Lagonegro, - di una sopraelevazione abusiva, in corso di realizzazione su di un fabbricato preesistente nel comune di Santa Marina, notificando, contestualmente, un avviso di garanzia a due indagati.

L'inchiesta

Le indagini hanno delineato un ampio quadro di elementi in ordine alla realizzazione dell’opera con titoli abilitativi diversi da quelli necessari, ottenuti mediante false attestazioni delle opere assentite dal progettista e dagli uffici comunali. In particolare, è stata ipotizzata la violazione della Legge Regionale Campania 13 del 2022 sia per quanto concerne la tempistica di presentazione dell’istanza di sopraelevazione e sia per quanto concerne l’indebito incremento volumetrico (avendo, il fabbricato preesistente, già usufruito di una misura di incentivazione urbanistica consistente nel cambio di destinazione d’uso).

Muovendo da tali elementi, l’indagine ha attualmente ad oggetto contravvenzioni edilizie e delitti contro la fede pubblica, ascritti al progettista e al committente dei lavori, nonché ad un funzionario del Comune di Santa Marina appartenente all’Ufficio Tecnico. Il provvedimento cautelare eseguito in questa fase delle indagini preliminari è basato su addebiti che dovranno trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. "Pertanto - si legge in una nota della procura - nel rispetto della vigente normativa in tema di comunicazione istituzionale, si evidenzia che la responsabilità penale degli indagati potrà considerarsi accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile"