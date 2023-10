Sarno e Scafati, al via la riqualificazione delle stazioni ferroviarie

Ci sono anche due stazioni ferroviarie della provincia di Salerno (quelle di Scafati e Sarno) tra le tredici che saranno coinvolte in interventi di riqualificazione e ammodernamento per un importo di oltre 177 milioni di euro. E’ quanto prevede un nuovo accordo quadro appena pubblicato da RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato, suddiviso in 3 lotti della durata di 1.095 giorni naturali consecutivi corrispondenti a 3 anni. Il primo lotto del valore di circa 76 milioni, il secondo di circa 59 milioni e il terzo di circa 42 milioni di euro. La gara rimarrà aperta fino al 27 novembre 2023.

Le stazioni salernitane

A Sarno i lavori interesseranno il fabbricato di stazione con interventi di riqualificazione degli spazi aperti al pubblico e con il potenziamento e il miglioramento delle funzioni e dei servizi di stazione. Le aree antistanti il fabbricato saranno riorganizzate e riqualificate nell'ottica di favorire una migliore accessibilità alla stazione (riorganizzazione stalli bus, taxi, posti Prm e sosta breve). Inoltre, verranno eseguiti interventi volti a migliorare l’accessibilità ferroviaria, inclusi: adeguamento e rifacimento dei marciapiedi secondo le normative europee, il restyling delle banchine e del sovrappasso esistenti, il rifacimento delle scale e l’inserimento di ascensori.

A Scafati, invece, i lavori riguarderanno il miglioramento sismico del Fabbricato di stazione, la riqualificazione degli spazi aperti al pubblico e il potenziamento e il miglioramento delle funzioni e dei servizi di stazione. Le aree antistanti il fabbricato saranno riorganizzate e riqualificate nell'ottica di favorire una migliore accessibilità alla stazione (riorganizzazione stalli Bus, taxi, posti Prm e sosta breve). Inoltre, verranno eseguiti interventi volti a migliorare l’accessibilità ferroviaria, inclusi: la realizzazione di un nuovo sovrappasso ferroviario di accesso alle banchine dotato di ascensori, adeguamento e rifacimento dei marciapiedi secondo le normative europee e la realizzazione di nuove pensiline nei due marciapiedi di stazione.