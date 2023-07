Sbarco a Salerno: approdati i 73 migranti a bordo della Ong Open Arms, ci sono 2 minori

E' approdata oggi al porto di Salerno alle 11.30, con circa 1 ora di ritardo sulla tabella di marcia, la nave Ong Open Arms, dopo che, causa delle condizioni meteorologiche avverse, ieri è stato stabilito il suo arrivo presso la nostra città invece che al porto di Napoli, come inizialmente previsto. Sulla nave, 73 migranti, di cui due minori. Intanto, nelle ultime ore, le forti raffiche di vento avevano fatto capovolgere anche dei container al Porto a Salerno, ma senza gravi conseguenze.

Subito in moto, dunque, la macchina organizzativa per accogliere i migranti: di questa mattina alle 8.30, il summit presso la Prefettura di Salerno con le Politiche Sociali del Comune, le forze dell'ordine, i sanitari, con il Nucleo Comunale della Protezione Civile, la Caritas ed altre associazioni e volontari, tra cui la mediatrice Loredana Paglionico. Al via l'identificazione e il soccorso per gli stranieri reduci della traversata della speranza in mare: operazioni in corso.