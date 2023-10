Sbarco di migranti, è attraccata al porto di Salerno la Geo Barents

È approdata intorno alle 8.15 al porto di Salerno la Geo Barents di Medici senza Frontiere che ha soccorso 258 migranti in mare. Uno degli stranieri è stato evacuato dalla nave nei giorni scorsi per gravi condizioni di salute. Predisposti i servizi di ordine pubblico e l'identificazione da parte del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio. Quello di oggi è il 32esimo sbarco in città, il primo con il neo prefetto Francesco Esposito.



In moto, dunque, la macchina dell'accoglienza: in campo, oltre a forze dell'ordine e sanitari, il Nucleo Comunale della Prorezione Civile, le Politiche Sociali del Comune di Salerno, la Caritas diocesana e le associazioni di volontariato impegnate per i migranti.

Lo sbarco è in corso: a bordo, dunque, 257 migranti, con 56 minori di cui 26 non accompagnati. Intanto 148 persone dovrebbero essere già indirizzate sui bus per raggiungere i centri di destinazione, mentre per gli altri l'identificazione e lo smistamento avverrà presso il centro di prima accoglienza in via Dei Carrari.



Foto di Guglielmo Gambardella