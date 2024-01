Sbarco a Salerno: operazioni concluse, fermati 2 scafisti e accolti 4 minori/Le storie dei bambini

Erano in mare dallo scorso sabato, dopo la traversata di "fortuna" spinta dalla ricerca di un futuro migliore. E ieri, 5 gennaio, sono approdati a Salerno: 60 le persone a bordo della Open Arms. Di queste, 18 minori di cui il più piccolo di appena 18 mesi, insieme alla sua mamma di 17 anni, nuovamente incinta. "La Vigilia dell'Epifania ha avuto il volto e il dolore di 60 persone sbarcate sulle nostre coste. Ha avuto gli occhi, belli e profondi di 18 minori, di cui il più piccolo ha solo 18 mesi. - osserva l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, presente durante le operazioni di sbarco insieme al direttore del settore Politiche Sociali, Giuseppe Bonino - Per fortuna, la squadra di Istituzioni e realtà del volontariato e del terzo settore ha funzionato ancora una volta. Un grazie particolare al gruppo emergenza sbarchi e al Direttore del Settore Politiche Sociali, al Nucleo Comunale della Protezione Civile comunale e al corpo dei Vigili Urbani per la sensibilità e l’impegno senza sosta, e a tutti coloro che hanno contribuito attivamente all’accoglienza". E la stessa De Roberto, vestendo per un giorno i panni della Befana, ha distribuito, a nome della città di Salerno, calze ai più piccoli: "Un gesto semplice per augurare loro un futuro migliore", ha concluso. Prezioso, tra gli altri, il supporto offerto dal Nucleo Pronto Intervento della Croce Rossa di via Dei Carrari e dai mediatori come Loredana Paglionico, come sempre in prima linea al porto per l'accoglienza ai migranti.

L'individuazione degli scafisti

Nella nottata appena trascorsa, intanto, la Polizia di Stato, insieme ai militari della Guardia di Finanza, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini egiziani, M.A.A., classe 2003 e A.S. classe 2006, indagati per aver favorito l’ingresso illegale nel territorio nazionale di altri loro connazionali. I due, secondo quanto emerso nella fase delle indagini preliminari da sottoporre dapprima alla convalida del Giudice entro le prossime 48 ore e successivamente al vaglio dibattimentale, avrebbero condotto un’imbarcazione di fortuna partita dalle coste libiche con a bordo 6 cittadini egiziani, gestendo le fasi della traversata e richiedendo l’intervento dei soccorsi in acque extraterritoriali con un cellulare satellitare. I 6 migranti sono stati poi tratti in salvo dalla motonave “Open Arms”, insieme ad altri 54 stranieri rintracciati su di una seconda imbarcazione di fortuna.

Le storie dei migranti

Provenienti dal Mali, dalla Costa d’Avorio, dal Burkina Faso, dalla Guinea, dal Gambia, dal Camerun, dal Ghana, dal Togo e dal Senegal, i migranti ieri sono stati identificati presso la sede della Croce Rossa di via Dei Carrari e destinati ai centri assegnati precedentemente dalla Prefettura. Solo la 17enne incinta insieme al suo bambino e due dodicenni sono stati ospitati presso case famiglia del salernitano. Al bimbo più piccolo è stata diagnosticata un'importante ernia ombelicale che dovrà essere trattata chirurgicamente ed altre 3 persone sono state affidate alle cure ospedaliere. Inoltre, una bimba di 8 anni è arrivata insieme alla zia in quanto la madre è stata bloccata in Tunisia e non ha potuto imbarcarsi. Le due, dunque, sono state collocate temporaneamente in un CAS a Salerno, in carico alla Prefettura, in attesa dell'arrivo della mamma della piccola.