Coltellate a due fratelli, indagine a Scafati e caccia agli aggressori

Aggrediti e accoltellati dopo una lite due fratelli di Boscoreale, 20 anni a testa. Uno di loro è ancora in prognosi riservata. Nel frattempo è caccia agli aggressori. Indagano i carabinieri di Scafati, per quanto accaduto lo scorso weekend in via Pagano

L'indagine

I due sarebbero stati coinvolti in una lite, ma non viene esclusa alcuna ipotesi. I carabinieri raccolgno elementi investigativi, anche in queste ore, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Una delle due vittime è stata ferita alle spalle, prima di finire a terra. Gli aggressori, invece, erano riusciti a far perdere le proprie tracce. Il più grave dei due si trova al Cardarelli di Napoli. Al vaglio ci sono le immagini acquisite ad alcuni sistemi di videosorveglianza.