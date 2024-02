"Ucciso per un debito di droga", condannato uno dei sospettati

Carcere a vita per Carmine Alfano, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Armando Faucitano, ucciso il 26 aprile del 2015 in piazza Falcone e Borsellino a Scafati. Il tribunale ha assolto Marcello Adini (ritenuto il secondo esecutore in compagnia di Alfano, su di uno scooter). L'ultima condanna riguarda invece G.B.C. , 30enne di Scafati ritenuto responsabile di riciclaggio: avrebbe "modificato" l'SH con il quale i killer consumarono il delitto. Il veicolo fu trovato poi in un fiume. Per lui 4 anni di reclusione.

L'indagine

Sono inoltre stati assolti Pasquale Rizzo (inizialmente accusato di aver condotto la vittima sul luogo del delitto) e altri tre imputati. La vittima fu uccisa in piazza Falcone e Borsellino, a Scafati. Sarebbe stato punito per aver contratto un debito di droga con Alfano. Almeno tredici i proiettili che lo colpirono lungo più parti del corpo. Intorno alle 12, i killer entrarono in azione. Per i due "esecutori" era contestata l'aggravante del metodo mafioso. Serviranno 90 giorni per comprendere la dinamica ricostruita dai giudici della Corte d'Assise di Salerno, così come i ruoli dei singoli imputati. Nel collegio difensivo gli avvocati Francesco Matrone, Pasquale Morra e Giuseppe Della Monica. Dopo la sentenza, procura e collegio difensivo potranno ricorrere in appello.