Donna morta a Scafati, lo sfogo del figlio: "Mia madre vittima di questo sistema sanitario al collasso"

“Mia madre così come migliaia di cittadini è stata l'ennesima vittima di questo sistema sanitario ormai al collasso”. A sfogarsi, con queste parole, sui social è Luigi Tarantini, il figlio della donna di 59 anni deceduta, due giorni fa, nei pressi dell’ingresso dell’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati, dove il pronto soccorso è chiuso da anni.

Il ritardo dei soccorsi e poi il decesso

L’uomo, distrutto dal dolore, racconta nei dettagli cos’è accaduto: “È successo tutto all'improvviso mentre era in macchina con mio padre, quest'ultimo nel marasma ha avuto la lucidità di guidare la macchina e di portarla all'ospedale di Scafati sperando nel primo soccorso. Tutto inutile, gli addetti presenti nel gabbiotto del parcheggio dell'ospedale fanno cenno a mio padre di andare direttamente in direzione Nocera o Sarno.Mio padre grazie alle sue conoscenze tenta un massaggio cardiaco, un passante si ferma ad aiutarlo. Nel mentre arriva sul posto la Polizia Municipale, tentano di far scendere giù medici e soccorritori presenti nell'ospedale, la risposta da parte loro è stata la seguente: non abbiamo l'autorizzazione ad agire. L'ambulanza ci mette mezz’ora ad arrivare, provano a rianimarla ma è tutto inutile, mia mamma è ormai deceduta". Di qui l'amara considerazione sul sistema sanitario: "Mia madre così come migliaia di cittadini, è stata l'ennesima vittima di questo sistema sanitario ormai al collasso. Nulla potrà affievolire il dramma che ha colpito me e la mia famiglia, e soprattutto niente o nessuno mi potrà ridare indietro mia madre. Sono sicuro che prima o poi avrò la forza di rialzarmi e battermi affinché si faccia qualcosa di concreto, a costo di andare contro tutto e tutti. Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento di profondo dolore”.

L'inchiesta

La Procura di Nocera Inferiore, intanto, ha aperto un'inchiesta per capire cosa sia realmente successo all'esterno dell'ospedale e su eventuali responsabilità da parte dei soccorritori. Oggi dovrebbe essere effettuato l'esame esterno sul cadavere della donna.