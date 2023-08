Scivola mentre tenta di scavalcare un cancello: 15enne ricoverato al Ruggi

E' attualmente ricoverato in Chirurgia Vascolare presso il Ruggi di Salerno, il 15enne di Senerchia (Avellino) che, lunedì era stato trasferito d’urgenza, a bordo dell’eliambulanza, dal pronto soccorso dell’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra all’ospedale di Salerno, dopo essere rimasto gravemente ferito mentre tentava di scavalcare un cancello. L’incidente si è verificato nel comune Irpino in cui risiede il minore.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzino avrebbe dunque tentato di scavalcare un cancello, quando avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, scivolando e ferendosi gravemente ad una gamba. Soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale San Francesco di Oliveto Citra, il malcapitato era stato medicato e stabilizzato: dopo essere stato sottoposto a tutti gli esami del caso in tempi record, date le gravi condizioni in cui versava, i medici del San Francesco ne hanno disposto il trasferimento immediato, a bordo dell’eliambulanza, al Ruggi dove ora resta ricoverato in prognosi riservata. Fiato sospeso per le sue condizioni.