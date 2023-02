Scontri tra tifosi di Nocerina e Brindisi: il Questore emette 24 Daspo

Il questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha emesso 24 Daspo nei confronti di altrettanti supporter di Nocerina e Brindisi in relazione agli scontri avvenuti lo scorso 16 ottobre a Nocera Inferiore prima della sfida tra le due squadre valevole per il campionato di Serie D.

I Daspo

I provvedimenti per i tifosi della Nocerina sono 12: di questi, 3 della durata di 10 anni con obbligo di firma di 5 anni, 3 della durata di 8 anni con obbligo di firma di 5 anni, 2 della durata di 5 anni con obbligo di firma rispettivamente di 5 e 2 anni, 4 provvedimenti della durata di 3 anni. Anche per i tifosi del Brindisi sono stati emessi 12 Daspo, 3 della durata di 10 anni con obbligo di firma di 5 anni, 2 della durata di 8 anni con obbligo di firma di 5 anni, 4 della durata di 5 anni con obbligo di firma rispettivamente di 2 anni e 1 anno, 3 della durata di 3 anni.

L'inchiesta

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i tifosi brindisini in arrivo a Nocera, non seguendo il percorso consigliato, hanno raggiunto una strada nei pressi dell'impianto sportivo solitamente utilizzata dai tifosi locali dove si sono verificati violenti scontri, placati solo con l'intervento della Polizia. Durante gli scontri sono state danneggiate molte auto sia utilizzate dai tifosi ospiti per raggiungere lo stadio, sia veicoli parcheggiati dei residenti.