Sospensione idrica per tre giorni, scuole chiuse a Eboli e Battipaglia

Verranno chiuse anche le scuole, a Eboli e Battipaglia, dal 23 al 25 maggio, a causa della sospensione dell'erogazione idrica per i lavori effettuati dall’Asis alla conduttura del Basso Sele.

L'avviso

A renderlo noto, le amministrazioni comunali dei due comuni della Piana del Sele: per via della mancanza d'acqua, resteranno chiuse per tre giorni tutte le scuole di ogni ordine e grado dei due territori.