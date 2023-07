Intervento dei vigili del fuoco a Cava de' Tirreni per trarre in salvo un diciannovenne, scivolato su un sentiero in zona Badia questa notte. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di questa notte.

L'intervento

Il giovane si trovava sul sentiero insieme ad alcuni amici, quando è precipitato tra le rocce in un torrente sottostante. Gli amici hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento Città, arrivati sul posto con degli specialisti saf, uno dei quali si è calato subito con le corde raggiungendo il malcapitato per prestargli le prime cure. Il ragazzo, miracolosamente illeso, ha riferito di avere freddo e di avvertire dolori in varie parti del corpo. Coperto con mantellina e soccorso con un collare e steccobenda alla gamba sinistra, il giovane è stato fissato sulla tavola spinale dai caschi rossi. Nel frattempo è arrivata sul posto anche un’altra squadra dei vigili del fuoco da Nocera per aiutare i colleghi nel recupero del malcapitato. La barella è stata issata con non poche difficoltà ed il ragazzo è stato tratto in salvo ed affidato alle cure dei sanitari. Sul posto si sono recati anche Croce Rossa e carabinieri.