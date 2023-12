Fuochi d'artificio illegali, sequestri e denunce nel salernitano

La Guardia di Finanza di Salerno, in vista delle festività, ha confiscato oltre 36 kg di fuochi d'artificio illegali, denunciando a piede libero due individui e sequestrando un veicolo utilizzato per il trasporto. L'azione è parte della lotta contro il commercio illegale di materiale pirotecnico messa in atto dalle fiamme gialle.