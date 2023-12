"Fabbrica del falso" a San Valentino Torio: sequestrati oltre 77mila vestiti con marchi contraffatti

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, ha sequestrato penalmente più di 77mila articoli con marchi contraffatti, a San Valentino Torio. Nell'ambito dei controlli, le fiamme gialle hanno notato un commerciante del mercato rionale che esponeva capi per la vendita sospetti, in quanto riferibili a noti marchi. Nel verificare, i finanzieri hanno eseguito una perizia speditiva della merce, accertandone la contraffazione.

Il sequestro

I militari, dunque, si sono recati presso il magazzino della società riconducibile al venditore, nel quale hanno scovato una moltitudine di articoli simili, nonchè una macchina per la copiatura a caldo di loghi e migliaia di etichette di griffe, tra cui Moncler, Liu Jo, Twin Set, Moschino e Ralph Lauren. Quei prodotti avrebbero potuto fruttare guadagni ben oltre i 100mila euro. I macchinari per la produzione sono stati, inoltre, sottoposti a sequestro ed il proprietario del magazzino denunciato alla Procura per produzione e detenzione finalizzata alla vendita al pubblico di prodotti contraffatti.