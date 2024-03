La Guardia di Finanza di Salerno, in previsione delle prossime festività pasquali, ha intensificato le sue operazioni di vigilanza sul territorio per prevenire la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza e tutela del consumatore. Durante una recente ispezione a Baronissi, presso un negozio gestito da un imprenditore di origine asiatica, i militari della Compagnia di Cava de’ Tirreni hanno scoperto circa 170.000 articoli privi delle certificazioni richieste dalla legge, inclusi oggetti per la casa, materiale di cancelleria, accessori, materiale elettrico, e gadget a tema pasquale.

Il sequestro

I prodotti, privi delle necessarie indicazioni in lingua italiana e non aderenti agli standard di sicurezza previsti, sono stati sequestrati e rimossi dal mercato. L'operatore commerciale coinvolto è stato segnalato alla Camera di Commercio locale per le opportune sanzioni amministrative, a conferma dell'impegno delle autorità nel proteggere i consumatori da merci potenzialmente pericolose e garantire il rispetto delle normative vigenti.