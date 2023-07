Il Tar di Salerno ha rigettato il ricorso dell'associazione seconda classificata nell'ambito dell'affidamento biennale del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza 118 dell'Asl Salerno per il lotto 3 Mercato San Severino - Baronissi - Fisciano e Siano. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto il ricorso in parte infondato e per il resto inammissibile.

La sentenza

Il servizio, a seguito di tale sentenza, sarà dunque affidato al sodalizio formato da "La misericordia" di Siano, "Avis" di Pellezzano e "La solidarietà" di Fisciano che si era aggiudicato la gara in prima battuta. "Si confermano dunque le nostre ragioni" scrive su facebook Alfonso Sessa, presidente dell'associazione "La solidarietà". "Questo risultato - aggiunge - corona le nostre ambizioni. Non è un arrivo ma un punto di partenza per essere sempre più vicini al territorio ai nostri concittadini ed a chi soffre. Cercheremo, come sempre, di essere all'altezza".